|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛТОРА ГОДА ВЫПЛАЧИВАЛА ЗАРПЛАТУ РАБОТНИКАМ ПО «СЕРОЙ» СХЕМЕ
11:59 18.03.2021
Брестская коммерческая организация по производству мебели более полутора лет выплачивала заработную плату по «серой» схеме. В ходе проверки общества с ограниченной ответственностью работники Комитета государственного контроля Брестской области установили более 100 фактов выплаты зарплаты «в конвертах».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, работники ООО получали по ведомости лишь минимальную заработную плату, сумма которой определена в трудовом договоре. А основная часть заработка выплачивалась им в «конвертах» без отражения в бухгалтерской отчетности. С октября 2018 года по июль 2020 года по незаконной схеме была выплачена зарплата 12 работникам брестской фирмы в размере почти 50 тыс. рублей. Как следствие, в бюджет не поступило более 20 тыс. рублей налогов и обязательных взносов.
Директор коммерческой организации привлечен к административной ответственности. Материалы проверки направлены в налоговые и иные органы
Следует отметить, что с организаций, индивидуальных предпринимателей, выплативших доходы физическим лицам без отражения в отчетности, взыскиваются налоги (сборы), другие обязательные платежи в бюджет и пени за несвоевременную их уплату. За уклонение от уплаты налогов предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2021
Курсы в банках
на 18.03.2021
Конвертация в банках
на 18.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте