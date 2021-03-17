Брестская коммерческая организация по производству мебели более полутора лет выплачивала заработную плату по «серой» схеме. В ходе проверки общества с ограниченной ответственностью работники Комитета государственного контроля Брестской области установили более 100 фактов выплаты зарплаты «в конвертах».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, работники ООО получали по ведомости лишь минимальную заработную плату, сумма которой определена в трудовом договоре. А основная часть заработка выплачивалась им в «конвертах» без отражения в бухгалтерской отчетности. С октября 2018 года по июль 2020 года по незаконной схеме была выплачена зарплата 12 работникам брестской фирмы в размере почти 50 тыс. рублей. Как следствие, в бюджет не поступило более 20 тыс. рублей налогов и обязательных взносов.

Директор коммерческой организации привлечен к административной ответственности. Материалы проверки направлены в налоговые и иные органы

Следует отметить, что с организаций, индивидуальных предпринимателей, выплативших доходы физическим лицам без отражения в отчетности, взыскиваются налоги (сборы), другие обязательные платежи в бюджет и пени за несвоевременную их уплату. За уклонение от уплаты налогов предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.