В Беларуси розничный товарооборот в январе-феврале 2021 г. составил 8,3 млрд рублей, или 96,4% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91% розничного товарооборота республики, в январе-феврале 2021 г. составил 7,5 млрд рублей, или 97,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2021 г. составил 422,3 млн рублей, или 80,7% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2020 г.

В январе-феврале 2021 г. оптовый товарооборот составил 17,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 104,3% к уровню января-февраля 2020 г.