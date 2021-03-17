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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ДВА МЕСЯЦА СНИЗИЛСЯ НА 3,6%
11:33 18.03.2021
В Беларуси розничный товарооборот в январе-феврале 2021 г. составил 8,3 млрд рублей, или 96,4% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2020 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91% розничного товарооборота республики, в январе-феврале 2021 г. составил 7,5 млрд рублей, или 97,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2021 г. составил 422,3 млн рублей, или 80,7% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2020 г.
В январе-феврале 2021 г. оптовый товарооборот составил 17,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 104,3% к уровню января-февраля 2020 г.
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