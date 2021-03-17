Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома совместно с управлением воспитательной работы с молодежью БГПУ провел 17 марта 2021 года мини-ярмарку вакансий для студентов ведущего педагогического вуза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГПУ, студенческая молодежь получила возможность ознакомиться с информацией о вакансиях, предлагаемых нанимателями, условиях труда, получить консультации специалистов государственной службы занятости и представителей кадровых служб организаций, пройти предварительное собеседование по вопросам трудоустройства на временную работу в свободное от учебы время.

В мероприятии приняли участие 13 организаций города Минска.

Соискателям работы было предложено более 900 свободных рабочих мест (вакансий): учитель начальной школы, воспитатель дошкольного образования, музыкальный руководитель, учитель (физики, математики, русского и иностранного языков), помощник воспитателя и др.