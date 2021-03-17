В январе-феврале 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Беларуси перевезено 53,3 млн тонн грузов, или 94,5% к январю-февралю 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 18,3 млрд тонно-километров, или 97,9% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-феврале 2021 г. воспользовались 252,2 млн человек, или 79,3% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 2596,1 млн пассажиро-километров, или 63,5% к уровню января-февраля 2020 г.