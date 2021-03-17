ПО «Белоруснефть» выполнило проект для индийской нефтегазовой корпорации ONGC (Oil And Natural Gas Corporation).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, специалисты БелНИПИнефть разработали рецептуры поверхностно-активных веществ (ПАВ) для повышения нефтеотдачи пластов.

В зависимости от коллекторских и пластовых условий каждого из 6 месторождений в различных регионах Индии белорусские специалисты подобрали композиции для повышения эффективности добычи нефти.

С помощью гидродинамических моделей протестировали эффективность применения ПАВ в пласте. Прогноз прироста коэффициента вытеснения нефти для каждого опытного участка, при условии применения белорусских технологий, составил в среднем 30%.

Проект получил высокую оценку у специалистов компании ONGC. В Белоруснефти уверены, что новый международный опыт станет перспективой дальнейшего присутствия на нефтесервисном рынке Азии.