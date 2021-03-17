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ЭКОНОМИКА РБ


МАЗ ВЫПУСТИЛ СУПЕРАВТОКРАН С ОВОИДНОЙ СТРЕЛОЙ


09:35 18.03.2021

МАЗ создал первый автокран со стрелой овоидного профиля, который способен быстро поднимать грузы на высоту 11-этажного дома.

Новинка представлена на строительной выставке BUDEXPO-2021, которая проходит по 20 марта в Минске.

МАЗ-5576BY-H-22 относится к автокранам нового поколения. Автокран базируется на полноприводном шасси 6х6 и может свободно перемещаться по дорогам с несущей способностью 10 тонн. В движение его приводит 330-сильный двигатель класса Евро-5, а 9-ступенчатая коробка передач включает в себя насос под аварийный рулевой контур.

Основная гордость автокрана – мощная стрела овоидного сечения, способная выдвигаться на 32,6 метра. На начальные 10 метров она может доставить до 32 тонн, а при 11-метровом вылете – поднять более 4 тонн на высоту до 33 метров, что вдвое больше аналогов, производимых странах СНГ. Это позволяет застройщикам с одного места работать на высоте 11-этажного здания и экономить место на городских стройках.

Несущие конструкции и стрела изготовлены из высокопрочной стали Weldox, что позволило сбросить лишний вес и прибавить в «мышечной силе». Для большего эффекта грузовысотные характеристики можно увеличить при помощи системы съемных противовесов (до 4,2 тонны) и 9-метрового удлинителя стрелы (гуська).

Для большей безопасности в автокране используется ограничитель нагрузок (ОНК 160С). Вместе с «черным ящиком» (прибором фиксации) продуман модуль защиты от опасного напряжения при работе вблизи линий электропередач.

«Мы впервые создали автокран МАЗ грузоподъемностью 32 тонны со стрелой овоидного профиля, который почти вдвое превосходит грузовысотные характеристики выпускаемых в СНГ аналогов. Прежде всего, модель способна выше поднимать значительный вес и работать максимально быстро. Она способна с одной точки обеспечить всю вертикальную логистику при строительстве многоэтажных домов высотой как минимум 11 этажей. Вместе с эффективностью продумана и экономичность – у новинки превосходное соотношение цены и качества», – отметил начальник управления продаж спецтехники и шасси ОАО «МАЗ» Юрий Пивоваров.

Серийное производство нового автокрана уже началось. Как ожидается, модель ждет успех как в Беларуси, так и в других странах ближнего зарубежья. Машина неприхотлива к погоде: способна работать и в жару (до 40 градусов), и в суровый мороз (минус 40).

МАЗ также представил на выставке BUDEXPO-2021 самосвал МАЗ-651628 с колесной формулой 8х4 для перевозки сыпучих грузов на стройках. Допустимая полная масса самосвала – 44,8 тонны, снаряженная – 16,3. У машины п-образный кузов с задней разгрузкой на 21 кубометра. В качестве двигателя – 430-сильный агрегат от Weichai, который идет в паре с 16-ступенчатой коробкой передач от ZF.

Мазовские новинки можно увидеть в Минске по 20 марта на открытой экспозиции у выставочного комплекса «БелЭкспо».
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