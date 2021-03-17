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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ ЗА ДВА МЕСЯЦА УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 8,3%
09:22 18.03.2021
В январе-феврале 2021 г. в Беларуси объем промышленного производства в текущих ценах составил 21,4 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 108,3% к уровню января-февраля 2020 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности сократился на 1,6%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1%.
При этом в обрабатывающей промышленности объем производства вырос на 7,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 15,9%.
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