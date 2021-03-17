В январе-феврале 2021 г. в Беларуси объем промышленного производства в текущих ценах составил 21,4 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 108,3% к уровню января-февраля 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности сократился на 1,6%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1%.

При этом в обрабатывающей промышленности объем производства вырос на 7,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 15,9%.