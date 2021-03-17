ЭКОНОМИКА РБ

ВВП БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА ПОДРОС НА 0,8%

18:03 17.03.2021 Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта Беларуси за январь-февраль 2021 г. в текущих ценах составил 23,3 млрд рублей. Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах ВВП вырос на 0,8% к уровню января-февраля 2020 г. Индекс-дефлятор ВВП в январе-феврале 2021 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 110,8%.