ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз» участвует в XXIII Международной архитектурно-строительной выставке BUDEXPO-2021, которая проходит 17-20 марта в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставке демонстрируется техника, предназначенная для погрузочно-разгрузочных и транспортных работ на строительных объектах.

В частности, на выставке можно будет увидеть уникальный кран нового поколения МАЗ-5576BY-H-22, базирующийся на полноприводном шасси 6х6. В движение его приводит 330-сильный двигатель класса Евро-5, а 9-ступенчатая коробка передач включает насос под аварийный рулевой контур. Кран может свободно перемещаться по дорогам с несущей способностью 10 тонн.

Здесь также представлен самосвал МАЗ-651628 с колесной формулой 8х4 для перевозки сыпучих грузов на стройках. Допустимая полная масса самосвала – 44,8 тонны, снаряженная – 16,3. В качестве двигателя – 430-сильный агрегат от Weichai, который идет в паре с 16-ступенчатой коробкой передач от ZF.