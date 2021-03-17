В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. составил 102,2%, с декабрем 2020 г. – 103,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,9% и 102,7% соответственно, промежуточные товары – 102,3% и 103,6%, потребительские товары – 101,2% и 101,8% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. составил 101,3%, с декабрем 2020 г. – 102,7%, в том числе в растениеводстве – 105,7% и 108,2%, животноводстве – 100,2% и 101,3% соответственно.