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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ФЕВРАЛЬ ВЫРОСЛИ НА 2,2%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 3,3%
17:41 17.03.2021
В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. составил 102,2%, с декабрем 2020 г. – 103,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,9% и 102,7% соответственно, промежуточные товары – 102,3% и 103,6%, потребительские товары – 101,2% и 101,8% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. составил 101,3%, с декабрем 2020 г. – 102,7%, в том числе в растениеводстве – 105,7% и 108,2%, животноводстве – 100,2% и 101,3% соответственно.
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