МТС Cloud успешно подтвердил соответствие своей облачной инфраструктуры стандарту безопасности индустрии платежных карточек PCI DSS 3.2.1.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, стандарт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) учрежден основными международными платежными системами: Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discover. В нем описаны требования к защите сведений о держателях платежных карт, которые передаются, хранятся и обрабатываются в информационных инфраструктурах организаций.

«Получение сертификата подтверждает безопасность облачной инфраструктуры МТС для индустрии банковских карточек. Это говорит о том, что банки и организации, работающие с платежами, могут свободно использовать наше «облако» для хранения и обработки данных держателей карточек. При этом МТС обеспечит 7 из 12 разделов стандарта PCI DSS, позволяя упростить и удешевить процесс сертификации и соблюдения норм PCI DSS для наших клиентов», - отметил Артем Максименко, начальник управления инновационных решений МТС.