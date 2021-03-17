ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МТС CLOUD ПОДТВЕРДИЛ СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИНДУСТРИИ БАНКОВСКИХ КАРТОЧЕК


17:34 17.03.2021

МТС Cloud успешно подтвердил соответствие своей облачной инфраструктуры стандарту безопасности индустрии платежных карточек PCI DSS 3.2.1.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, стандарт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) учрежден основными международными платежными системами: Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discover. В нем описаны требования к защите сведений о держателях платежных карт, которые передаются, хранятся и обрабатываются в информационных инфраструктурах организаций.

«Получение сертификата подтверждает безопасность облачной инфраструктуры МТС для индустрии банковских карточек. Это говорит о том, что банки и организации, работающие с платежами, могут свободно использовать наше «облако» для хранения и обработки данных держателей карточек. При этом МТС обеспечит 7 из 12 разделов стандарта PCI DSS, позволяя упростить и удешевить процесс сертификации и соблюдения норм PCI DSS для наших клиентов», - отметил Артем Максименко, начальник управления инновационных решений МТС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2021
валюта курс
EUR 3.0898
USD 2.5918
RUB 3.5540
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0896 -0.0002
USD 2.5971 +0.0053
RUB 3.5535 -0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0950 3.1000
USD 2.6000 2.6100
RUB 3.5250 3.5450
подробнее

Конвертация в банках
на 17.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1890 1.1930
EUR/RUB 87.2000 87.4000
USD/RUB 73.3000 73.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте