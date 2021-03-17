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ЭКОНОМИКА РБ
МТС CLOUD ПОДТВЕРДИЛ СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИНДУСТРИИ БАНКОВСКИХ КАРТОЧЕК
17:34 17.03.2021
МТС Cloud успешно подтвердил соответствие своей облачной инфраструктуры стандарту безопасности индустрии платежных карточек PCI DSS 3.2.1.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, стандарт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) учрежден основными международными платежными системами: Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discover. В нем описаны требования к защите сведений о держателях платежных карт, которые передаются, хранятся и обрабатываются в информационных инфраструктурах организаций.
«Получение сертификата подтверждает безопасность облачной инфраструктуры МТС для индустрии банковских карточек. Это говорит о том, что банки и организации, работающие с платежами, могут свободно использовать наше «облако» для хранения и обработки данных держателей карточек. При этом МТС обеспечит 7 из 12 разделов стандарта PCI DSS, позволяя упростить и удешевить процесс сертификации и соблюдения норм PCI DSS для наших клиентов», - отметил Артем Максименко, начальник управления инновационных решений МТС.
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