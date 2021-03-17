Эксперты Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) приняли участие в тренинге по экспертизе изобретений, реализуемых с использованием электронно-вычислительной техники (ИКТ), включая изобретения в области искусственного интеллекта, организованный Евразийским патентным ведомством Евразийской патентной организации (ЕАПО).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, стартовавший 16 марта 2021 г. трехдневный тренинг призван собрать на одной площадке и обеспечить эффективный формат взаимодействия сотрудников патентных ведомств государств-членов ЕАПО, проводящих экспертизу заявок на выдачу патентов на изобретения в области информационных и телекоммуникационных технологий, а также представителей компаний-резидентов технопарков и инновационных центров, работающих в данной сфере.

Тренинг предполагает изучение особенностей проведения патентного поиска и рассмотрения заявок на изобретения в области информационных технологий в различных юрисдикциях, а также вопросов авторства изобретений, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта.

Данный тренинг является первым из серии обучающих мероприятий по актуальным тематикам в области патентования изобретений и промышленных образцов, запланированных к проведению ЕАПО в 2021 году.