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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПЕРТЫ НЦИС ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГЕ ЕАПО ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ В ОБЛАСТИ ИКТ
17:18 17.03.2021
Эксперты Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС) приняли участие в тренинге по экспертизе изобретений, реализуемых с использованием электронно-вычислительной техники (ИКТ), включая изобретения в области искусственного интеллекта, организованный Евразийским патентным ведомством Евразийской патентной организации (ЕАПО).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, стартовавший 16 марта 2021 г. трехдневный тренинг призван собрать на одной площадке и обеспечить эффективный формат взаимодействия сотрудников патентных ведомств государств-членов ЕАПО, проводящих экспертизу заявок на выдачу патентов на изобретения в области информационных и телекоммуникационных технологий, а также представителей компаний-резидентов технопарков и инновационных центров, работающих в данной сфере.
Тренинг предполагает изучение особенностей проведения патентного поиска и рассмотрения заявок на изобретения в области информационных технологий в различных юрисдикциях, а также вопросов авторства изобретений, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта.
Данный тренинг является первым из серии обучающих мероприятий по актуальным тематикам в области патентования изобретений и промышленных образцов, запланированных к проведению ЕАПО в 2021 году.
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