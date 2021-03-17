ЭКОНОМИКА РБ

СУММА ПОСТУПИВШЕГО В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ЗА ЯНВАРЬ СОСТАВИЛА 0,3 МЛН РУБЛЕЙ

17:01 17.03.2021 Сумма поступившего в бюджет Витебской области налога на игорный бизнес за январь 2021 года составила 0,3 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в доходах бюджета области это составило 0,1%. Согласно статье 356 Налогового кодекса, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).