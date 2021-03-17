Добавлены два новых запроса данных из Единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (ЕГРНИ) для осуществления административной процедуры (АП) 1.6 через программный комплекс «Одно окно» (ПК «Одно окно»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, сейчас появилась возможность получать информацию о правах конкретного физического лица на объекты недвижимого имущества в отношении: заявителя; супруга/супруги; супруги на девичью фамилию; членов семьи.

Напомним, что перечисленные выше сведения для осуществления АП 1.6 «Включение в списки на получение льготных кредитов граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства (работы, служб) и желающих улучшить свои жилищные условия путем строительства (реконструкции) или приобретения жилых помещений» оператор ПК «Одно окно» запрашивает из ЕГРНИ в электронном виде. Это стало возможным благодаря интеграции ЕГРНИ с ПК «Одно окно» в сентябре 2020 года.

Алгоритм выполнения действий по согласованию доступа пользователей ПК «Одно окно» к ЕГРНИ, проверки его предоставления и направления запросов для получения информации о правах конкретного физического лица на объекты недвижимого имущества при осуществлении АП 1.6 размещен на сайте НЦЭУ.