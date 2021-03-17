За январь 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 12,2%, рентабельность продаж – 9,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, дебиторская задолженность на 1 февраля 2021 г. составила 21,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,4 млрд рублей, или 11,3% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 февраля 2021 г. составила 20,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,3 млрд. рублей, или 6,2% от общего объема кредиторской задолженности.