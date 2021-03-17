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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1124 СЛУЧАЯ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ
15:34 17.03.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 марта 2021 года выросло до 305,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано - 305 тыс. 270 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 296 тыс. 183 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 1305 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2121 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1124 человека, число смертей от COVID-19 - на 9.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 17 тыс. 104 теста. Всего в стране проведено 5 млн 139 тыс. 195 тестов.
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