Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 марта 2021 года выросло до 305,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано - 305 тыс. 270 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 296 тыс. 183 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 1305 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2121 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1124 человека, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 17 тыс. 104 теста. Всего в стране проведено 5 млн 139 тыс. 195 тестов.