В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. составил 101,8%, с декабрем 2020 г. – 103,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в феврале 2021 года по сравнению с февралем 2020 года продтовары подорожали на 8,5%, а за январь-февраль 2021 года к соответствующему периоду 2020 года – на 7,8%.

Непродовольственные товары в феврале стали дороже по сравнению с январем на 0,9%, с начала года – на 2,0. Годовой рост цен в феврале составил 7,4%. За январь-февраль 2021 года к уровню января-февраля 2020 года цены на непродовольственные товары подскочили на 6,9%.

Цены на услуги в феврале текущего года подросли по сравнению с январем на 3,1%, с начала года – на 4,1%. В феврале 2021 года к февралю 2020 года стоимость услуг возросла на 8,6%, а к уровню января-февраля 2020 года – на 8,4%