|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПОКУПКА И ВОЗВРАТ ЭЛЕКТРОННЫХ БИЛЕТОВ НА ПОЕЗДА БЖД БУДУТ НЕДОСТУПНЫ 23 МАРТА В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА
14:46 17.03.2021
Покупка и возврат электронных билетов на поезда БЖД будут недоступны 23 марта в течение часа.
«В связи с проведением плановых технических работ 23 марта 2021 года с 11:30 до 12:30 будут временно недоступны покупка и возврат электронных билетов на поезда с нумерованными местами в едином разделе «Услуги пассажирам» на интернет-сайте pass.rw.by и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», - говорится в сообщении пресс-центра БЖД.
В это время пассажиров просят обращаться в билетные кассы.
Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2021
Курсы в банках
на 17.03.2021
Конвертация в банках
на 17.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте