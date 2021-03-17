Покупка и возврат электронных билетов на поезда БЖД будут недоступны 23 марта в течение часа.

«В связи с проведением плановых технических работ 23 марта 2021 года с 11:30 до 12:30 будут временно недоступны покупка и возврат электронных билетов на поезда с нумерованными местами в едином разделе «Услуги пассажирам» на интернет-сайте pass.rw.by и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», - говорится в сообщении пресс-центра БЖД.

В это время пассажиров просят обращаться в билетные кассы.

Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства.