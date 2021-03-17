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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ СТАРТУЕТ ОНЛАЙН-КУРС ПО ПОСТРОЕНИЮ СВОЕГО БИЗНЕСА ДЛЯ ЖЕНЩИН


13:51 17.03.2021

Некоммерческая организация ProWomen By объявляет набор на онлайн-курс «Большое дело».

Во время обучения участницы смогут пройти все основные этапы запуска проекта: от проверки собственной идеи и построения бизнес-модели до поиска клиентов и формирования команды.

Онлайн-курс «Большое дело» создан предпринимательницами для предпринимательниц, его цель — помочь женщинам решиться на свое дело, предоставить поддерживающее окружение и знания, которые помогут прийти к результату.

Программа рассчитана на 1 месяц и включает 8 обучающих модулей с тестами и домашними заданиями.

В обучении запланированы и другие мероприятия, которые помогут студенткам в работе над собственным бизнесом: нетворкинг-вечеринка для знакомства участниц курса; публичные интервью с предпринимательницами; прямые эфиры с экспертками, в том числе с бухгалтером и юристом; финальное онлайн-мероприятие для выпускниц курса; чат для общения.

На курсе участницы смогут узнать: где искать идею, как её проверить и избежать ошибок на старте; как построить бизнес-модель и убедиться, что она жизнеспособна; как сделать свой проект уникальным и конкурентоспособным; что нужно знать о клиентах и конкурентах, чтобы продукт покупали; на каких площадках можно рекламировать свой бизнес без большого бюджета; как создать контент для Instagram и где искать идеи; как создается бренд и что стоит сделать до того, как отправиться к дизайнеру; как построить команду и каких принципов стоит при этом придерживаться.

К обучению можно присоединиться бесплатно. Для этого нужно заполнить заявку и поучаствовать в этапе отбора.

Для тех, кто хочет за месяц прийти к результату и запустить свой бизнес, предусмотрен специальный тариф с еженедельными коуч-сессиями и прямыми эфирами с экспертами.

К курсу можно присоединиться из любой точки Беларуси.

Узнать больше о программе и спикерах курса, а также подать заявку на обучение можно на странице проекта до 25 марта.

ProWomen By — некоммерческая организация, сообщество для девушек-предпринимателей. Ее цель — помогать девушкам превратить их идеи в работающее дело, а тем, кто уже в бизнесе, предоставить поддержку и помощь единомышленниц. В 2016 году благодаря ProWomen By Беларусь впервые присоединилась к празднованию Всемирного дня женского предпринимательства и теперь отмечает его ежегодно.
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