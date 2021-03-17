ОАО «Промагролизинг» расширило ассортимент лизинговых программ на коммерческих условиях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, наряду с партнерскими программами в рамках лизингового продукта «Деловое решение» со стратегическими партнерами общества - ОАО «МАЗ», ОАО «МТЗ» и ОАО «МЗКТ» - разработаны партнерские программы в рамках лизингового продукта «Преференция» практически со всеми ведущими европейскими и мировыми производителями сельскохозяйственной техники.

Эти партнерские лизинговые программы дают возможность заключения сделки на эксклюзивных условиях сотрудничества, в частности, пониженным размером авансового платежа, конкурентной лизинговой ставкой от 7% годовых и расширенным диапазоном срока лизинга.

В рамках данных программ лизингополучатель может приобрести через ОАО «Промагролизинг» на условиях лизинга сельскохозяйственную технику для почвообработки, посева, защиты растений, кормозаготовки, а также комбайны, кормораздатчики, прицепы, разбрасыватели минеральных удобрений, тракторы, телескопические погрузчики и др. таких мировых машиностроительных флагманов, как JOHN DEERE, CLAAS KGaA mbH, AMAZONE H. Dreyer GmbH & Co. KG., Horsch GmbH, Krone GmbH, PÖTTINGER, BOGBALLE, MAZZOTTI, SILOKING, MASCHIO GASPARDO, DIECI и т.д.

ОАО «Промагролизинг» также заключено партнерское соглашение с ООО «ПОЖСНАБ» - предприятием по проектированию, производству, поставке, послепродажному обслуживанию и ремонту специализированной техники, в рамках которого компании предлагают юридическим лицам, зарегистрированным в Республике Беларусь, услугу лизинга пожарной, аварийно-спасательной, специальной техники и оборудования различного класса на базе шасси МАЗ, КамАЗ, УралАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, VW, IVECO.

На сегодня многие белорусские предприятия сталкиваются с необходимостью переоснащения своих основных фондов. Лизинг позволяет сделать это, не отвлекая денежные средства из оборота компании.