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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК ГОСКОНТРОЛЕМ ЗА 2020 ГОД УМЕНЬШИЛОСЬ НА 21%


13:34 17.03.2021

Контролирующие (надзорные) органы Беларуси в 2020 году провели 7 тыс. проверок, что на 21% меньше, чем в 2019 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, на 25% уменьшилось количество выборочных проверок (с 6,1 тыс. в 2019 году до 4,6 тыс. в 2020 году), что обусловлено в основном реализацией мер по минимизации распространения COVID-19. Больше всего выборочных проверок провели в прошлом году МЧС, Госстандарт, МНС, Минтруда и соцзащиты.

Количество внеплановых проверок за 2020 год уменьшилось на 11% до 2,4 тыс. Причем 46% из них были назначены на основании информации о нарушениях законодательства или фактах угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, безопасности государства, 28% – в связи с проведением процедур экономической несостоятельности (банкротства).

Следует отметить, что случаев назначения незаконных проверок в прошлом году не было, как и случаев прекращения законной работы субъектов хозяйствования, неправомерного наложения ареста на их счета.

Контролирующими (надзорными) органами в 2020 году проведено 135,2 тыс. мониторингов, что на 23% меньше по сравнению с 2019 годом. По их результатам направлено 125,7 тыс. рекомендаций. За неустранение выявленных нарушений либо повторные нарушения в отношении субъектов хозяйствования применено 11 тыс. мер административной ответственности.

В основном мониторинги проводили работники органов Министерства здравоохранения и МЧС.

Об эффективности профилактических форм контроля (надзора) свидетельствует повышение дисциплинированности субъектов хозяйствования. Так, учреждения госсаннадзора констатируют снижение количества субъектов хозяйствования, у которых выявлены повторные нарушения, и в целом уменьшение числа нарушений.

В 2020 году проведено 195,6 тыс. мероприятий технического (технологического, поверочного) характера – на 24,8% больше, чем в 2019 году. Количество выданных по их результатам требований (предписаний) по сравнению с 2019 годом возросло на 4,6% до 119,1 тыс. К субъектам хозяйствования применено 22,9 тыс. мер административного взыскания за неустранение выявленных нарушений, повторные нарушения и т. д.
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