ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ДВА МЕСЯЦА 2021 ГОДА В БЕЛАРУСИ НА ОБУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНО БОЛЕЕ 660 БЕЗРАБОТНЫХ


12:56 17.03.2021

В январе-феврале 2021 года на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и обучающие курсы службой занятости направлено 664 безработных.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, из них в Гомельской области направлено 192 человека, Минской области – 127 человек, Гродненской – 92 человека, Витебской – 91 человек, Могилевской – 64 человека, Брестской– 53 человек и в Минске – 45 человек.

Обучение безработных осуществляется более чем по ста профессиям, востребованным на рынке труда, в основном по профессиям рабочих. Предусмотрена возможность обучения по двум смежным профессиям одновременно, например, маляр-штукатур, облицовщик-плиточник, повар-кондитер и др.

Срок обучения зависит от выбранной профессии и, как правило, составляет от 3 до 6 месяцев.

Для получения консультации о востребованных профессиях по месту жительства безработного, информации о возможных образовательных программах обучения по профессиям и специальностям (подготовка, переподготовка, повышение квалификации или обучающие курсы) и направления на обучение необходимо обратиться в службу занятости по месту жительства.

Для безработных обучение бесплатно.

Гражданам, направленным на обучение, выплачивается стипендия в течение всего периода обучения, а также компенсируются затраты на проживание и проезд при направлении на обучение в другую местность.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2021
валюта курс
EUR 3.0898
USD 2.5918
RUB 3.5540
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0896 -0.0002
USD 2.5971 +0.0053
RUB 3.5535 -0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0930 3.0950
USD 2.5970 2.6010
RUB 3.5470 3.5570
подробнее

Конвертация в банках
на 17.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1890 1.1930
EUR/RUB 87.0000 87.3000
USD/RUB 73.0000 73.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте