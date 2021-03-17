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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ДВА МЕСЯЦА 2021 ГОДА В БЕЛАРУСИ НА ОБУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНО БОЛЕЕ 660 БЕЗРАБОТНЫХ
12:56 17.03.2021
В январе-феврале 2021 года на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и обучающие курсы службой занятости направлено 664 безработных.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, из них в Гомельской области направлено 192 человека, Минской области – 127 человек, Гродненской – 92 человека, Витебской – 91 человек, Могилевской – 64 человека, Брестской– 53 человек и в Минске – 45 человек.
Обучение безработных осуществляется более чем по ста профессиям, востребованным на рынке труда, в основном по профессиям рабочих. Предусмотрена возможность обучения по двум смежным профессиям одновременно, например, маляр-штукатур, облицовщик-плиточник, повар-кондитер и др.
Срок обучения зависит от выбранной профессии и, как правило, составляет от 3 до 6 месяцев.
Для получения консультации о востребованных профессиях по месту жительства безработного, информации о возможных образовательных программах обучения по профессиям и специальностям (подготовка, переподготовка, повышение квалификации или обучающие курсы) и направления на обучение необходимо обратиться в службу занятости по месту жительства.
Для безработных обучение бесплатно.
Гражданам, направленным на обучение, выплачивается стипендия в течение всего периода обучения, а также компенсируются затраты на проживание и проезд при направлении на обучение в другую местность.
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