В январе-феврале 2021 года на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и обучающие курсы службой занятости направлено 664 безработных.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, из них в Гомельской области направлено 192 человека, Минской области – 127 человек, Гродненской – 92 человека, Витебской – 91 человек, Могилевской – 64 человека, Брестской– 53 человек и в Минске – 45 человек.

Обучение безработных осуществляется более чем по ста профессиям, востребованным на рынке труда, в основном по профессиям рабочих. Предусмотрена возможность обучения по двум смежным профессиям одновременно, например, маляр-штукатур, облицовщик-плиточник, повар-кондитер и др.

Срок обучения зависит от выбранной профессии и, как правило, составляет от 3 до 6 месяцев.

Для получения консультации о востребованных профессиях по месту жительства безработного, информации о возможных образовательных программах обучения по профессиям и специальностям (подготовка, переподготовка, повышение квалификации или обучающие курсы) и направления на обучение необходимо обратиться в службу занятости по месту жительства.

Для безработных обучение бесплатно.

Гражданам, направленным на обучение, выплачивается стипендия в течение всего периода обучения, а также компенсируются затраты на проживание и проезд при направлении на обучение в другую местность.