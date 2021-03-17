В Гродно 18 марта пройдет собрание по обсуждению отчета об оценке воздействия на окружающую среду объекта «Производство тиосульфата аммония». Об этом пишет Зялёны партал со ссылкой на сайт Гродненского горисполкома.

Речь идет о строительстве нового химического завода в промышленной зоне «Аульс», недалеко от «Гродно Азота».

Впервые о строительстве нового завода под Гродно стало известно еще в 2019 году. Но тогда Tessenderlo Group заявила, что только оценивает рынок жидких удобрений в различных странах Восточной Европы.

В январе этого года компания утвердила программу проведения оценки воздействия на окружающую среду будущего завода. В качестве площадки выбран один из участков на 4 га в промышленной зоне «Аульс» под Гродно.

Новый завод «заточен» на выпуск жидких удобрений. Основным сырьем для производства будет аммиак, который производит «Гродно Азот».

Мощность производства составит 100 тысяч тонн в год, а сам завод будет работать в непрерывном круглосуточном режиме. Продукцию планируют поставлять на рынок Восточной Европы (включая Беларусь). Такие минеральные удобрения бельгийская компания продает в странах Балтии и в Украине. Особым спросом продукция пользуется у фермерских хозяйств.

Планируется, что строительство нового объекта начнется в 2023 году.

С 17 февраля в областном центре проходят общественные обсуждения, а 18 марта состоится собрание по обсуждению отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Производство тиосульфата аммония». Оно пройдет в Гродненском горисполкоме (площадь Ленина, 2/1, кабинет 202. Начало в 15.00).