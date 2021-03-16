У Минского моторного завода появится новый сервисный центр по обслуживанию двигателей, работающих в составе техники, на базе Березовского мотороремонтного завода (Брестская область).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «ММЗ», на Березовском мотороремонтном заводе созданы все технические условия для ремонта и обслуживания двигателей: стенды для испытаний, сборки и разборки моторов, автомобили для организации выезда бригад на места, персонал, понимающий особенности работы с гарантийной продукцией.

Минский моторный завод дополнительно проведет обучение березовских специалистов, чтобы они на высоком уровне могли оказывать потребителям полный комплекс услуг восстановительно-ремонтных работ.

Сейчас на территории Беларуси действуют 40 сервисных центров предприятия. Центры есть в каждой области. Плотность их распределения зависит от количества техники с минскими двигателями, работающей на этой территории. Больше всего сервисных центров ММЗ в Витебской области – семь.

Базовые принципы сотрудничества со всеми центрами одинаковы: обязательное наличие определенных наборов запчастей, для оперативного восстановления двигателей. Ремонт чаще всего производится с выездом специалистов на места. Помимо этого, ведется обслуживание всей техники с двигателями ММЗ, что является востребованной услугой в период полевых работ и высокой востребованности сельскохозяйственной техники, работающей в круглосуточном режиме.

В текущем году в период сезона активных сельскохозяйственных работ на полях республики будет задействовано более 26 тысяч единиц техники с гарантийными двигателями Минского моторного завода.