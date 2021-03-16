В январе-феврале 2021 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2067,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99% к уровню января-февраля 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 295,2 тыс. тонн, молока – 1211,8 тыс. тонн, яиц получено 535,7 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,9% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,2% молока и более 92% производства яиц.

На 1 марта 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,6 млн голов.