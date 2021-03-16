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ЭКОНОМИКА РБ
КОНЦЕРН «БЕЛГОСПИЩЕПРОМ» И БЕЛКООПСОЮЗОЮЗ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
10:57 17.03.2021
Председатель концерна «Белгоспищепром» Анатолий Бубен и председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов подписали партнерское соглашение о сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в рамках соглашения планируется значительно увеличить товарооборот с мультиформатной торговой сетью потребительской кооперации.
В Белгоспищепроме отмечают, что партнерское соглашение позволит оговаривать и цены, и скидки, и торговые надбавки.
«Сегодня уже любой директор предприятия сможет прийти в Белкоопсоюз и на основании соглашения заключить договор, где все определено с максимальной выгодой как для наших предприятий Белгоспищепрома, так и для предприятий Белкоопсоюза, - отметил Анатолий Бубен.
Потребительская кооперация – практически единственная торговая сеть, которая поддерживает высокий уровень представленности белорусских товаров – более 92%.
Сегодня доля организаций потребительской кооперации составляет в среднем от 10% до 20% от общего объема поставляемой на внутренний рынок продукции предприятиями концерна.
В состав концерна «Белгоспищепром» входит более 40 организаций, которые осуществляют производство широкого спектра продовольственных товаров. Ассортиментный ряд товаров, которые производятся организациями концерна насчитывает тысячи наименований.
В этом случае требуется кропотливая работа по грамотному продвижению продукции посредством взаимодействия с организациями торговли.
Основная цель партнерства – в максимальной степени представить потенциал предприятий, входящих в состав концерна, в торговых объектах потребительской кооперации.
Торговые организации потребительской кооперации в соответствии с установленной ассортиментной политикой приоритет в закупках и розничных продажах отдают товарам отечественного производства. В торговой сети Белкоопсоюза обеспечено их доминирующее присутствие.
За 2020 год доля отечественных товаров в объеме розничного товарооборота составила 92,6%, в том числе по продовольственным товарам – 93,5% или на 32,8% выше республиканского уровня (59,8%).
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