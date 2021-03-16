Белорусские аграрии в 2021 году рассчитывают получить не менее 8,5 млн т зерна и 5 млн т сахарной свеклы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко 16 марта в ходе заседания президиума Совета министров.

Минсельхозпрод совместно с НАН Беларуси разработал план весенних полевых работ. Определены графики поставок минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, ремонта техники, а также источники финансирования.

«Минсельхозпрод и облисполкомы разработали план и структуру посевных площадей на яровой сев 2021 года. Он будет проведен на 2,4 млн га. Обеспечим производство зерна в объеме 8,5 млн т, сахарной свеклы - 5 млн т, картофеля - 1,1 млн т, рапса - 700 тыс. т, овощей - 630 тыс. т, плодов и ягод - 170 тыс. т, льноволокна - 55 тыс. т», - сказал Иван Крупко, которого цитирует сайт правительства.

По его словам, в сельхозорганизациях Беларуси на 100% обеспечен фонд семян для проведения весенних полевых работ. В этих работах будут участвовать 37 тыс. механизаторов.

«До 25 марта мы должны обеспечить готовность техники на уровне 95%. Сегодня она готова на 90%. Парк техники достаточен для проведения в оптимальные сроки весенней полевой кампании. Кроме того, в течение года планово идет обновление техники», - проинформировал министр.

Что касается обеспеченности минеральными удобрениями, сегодня она составляет 37%. По словам Ивана Крупко, из графика выбиваются Витебская и Гомельская области.