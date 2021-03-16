За январь 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций республики составила 9,1%, рентабельность продаж – 7,3%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 февраля 2021 г. составила 49,9 млрд рублей, в том числе просроченная – 8,1 млрд рублей, или 16,1% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 февраля 2021 г. составила 60 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,8 млрд. рублей, или 13% от общего объема кредиторской задолженности.

Белстат приводит данные без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности.