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ЭКОНОМИКА РБ
ОПУБЛИКОВАНЫ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ
10:37 17.03.2021
За январь 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций республики составила 9,1%, рентабельность продаж – 7,3%.
Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 февраля 2021 г. составила 49,9 млрд рублей, в том числе просроченная – 8,1 млрд рублей, или 16,1% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 февраля 2021 г. составила 60 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,8 млрд. рублей, или 13% от общего объема кредиторской задолженности.
Белстат приводит данные без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности.
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