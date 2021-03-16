Темп роста объема промышленного производства филиала № 3 «Минский КСИ» ОАО «Белорусский цементный завод» в 2020 году составил 120% к уровню предыдущего и превысил 30 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском производственно-торговом унитарном предприятии Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания", силами предприятия в прошлом году произведено 237 281 м3 блоков из ячеистого бетона, что составило 116% к уровню 2019 года, и 17 395 тонн силикатного кирпича – 122% к уровню 2019 года. Загрузка производственных мощностей превысила 110%.

Кроме того, завершена установка емкости для транспортировки дробленого материала из ячеистого бетона, что позволило сократить временные затраты на техническое обслуживание.