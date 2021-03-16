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ЭКОНОМИКА РБ
ОФОРМЛЕНИЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКОВ В ПУНКТЕ ПРОПУСКА НОВАЯ РУДНЯ С 17 МАРТА БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТАМОЖНЯ
09:56 17.03.2021
С 17 марта таможенные органы приступят к выполнению отдельных функций, осуществляемых органами пограничной службы, в отношении водителей грузовых транспортных средств в автодорожном пункте пропуска Новая Рудня.
Как сообщает Telegram-канал Госпогранкомитета Беларуси, такое решение принято с целью оптимизации деятельности обоих ведомств и сокращения времени оформления грузоперевозчиков.
Аналогичные изменения произойдут с 1 сентября в пункте пропуска Котловка (сопредельный литовский – Лаворишкес), а с 1 января следующего года и в Мокранах (сопредельный украинский – Доманово).
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