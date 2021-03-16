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ЭКОНОМИКА РБ
АВИАКОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 22 МАРТА ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОЛЕТЫ В РИГУ
09:42 17.03.2021
С 22 марта авиакомпания «Белавиа» возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршрутам Минск-Рига-Минск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, полеты будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Время в пути – 1 час.
Между тем в авиакомпании рекомендуют перед покупкой авиабилета уточнять у компетентных органов ограничения на въезд/выезд в страну назначения.
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