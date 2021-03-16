Правительство Беларуси предложило увеличить финансирование весенне-полевых работ на Br300 млн ($115,65 млн). Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко 16 марта в ходе заседания президиума Совета министров.

«Правительство в 2021 году проработало и внесло на рассмотрение главы государства предложения по дополнительному финансированию данных работ в размере до Br300 млн. Эти средства должны быть направлены на дозакупку минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов. Также правительство внесло предложение об оказании дополнительной поддержки в выделении топлива в объеме 57 тыс. т, возврат которого будет осуществлен за счет бюджета", - сказал премьер-министр, которого цитирует сайт правительства.

Он напомнил, что на проведение весенних полевых работ предусмотрены бюджетные средства в размере Br311 млн, льготные кредиты банков на Br561 млн, а также кредиты с субсидированием процентной ставки под госзаказ для предоставления авансов на сумму порядка Br250 млн.

По словам Романа Головченко, в ряде регионов возникают сложности со своевременной подготовкой машинно-тракторного парка к весенним полевым работам.

«Стоит задача до 25 марта обеспечить готовность техники на уровне не ниже 95%. В то же время имеются обоснованные сомнения в том, что эта задача может быть выполнена всеми областями. В частности, в Витебской области готовность энергонасыщенных тракторов - 83%, в Могилевской - 88%, в Гомельской - 92%. По комбинированным почвообрабатывающим агрегатам в Витебской - 83%, Гомельской - 84%, Могилевской области - 85%», - отметил он.