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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ МИНСКА ПЛАНИРУЮТ ПРОВЕСТИ В ЭТОМ ГОДУ СЕРЬЕЗНУЮ РАБОТУ В ОБЛАСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
17:59 16.03.2021
В этом году в Минске будет проведена серьезная работа в области инвестиций. Об этом Владимир Кухарев рассказал во время встречи с трудовым коллективом «Минсккоммунтеплосеть».
По его словам, особое внимание уделят строительству жилья.
Поскольку в городской черте площадок для его возведения осталось мало, упор сделают на городах-спутниках. В первую очередь на Смолевичах, где в течение 6-7 лет планируют построить 300 тыс. кв. м жилья со всей сопутствующей инфраструктурой.
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