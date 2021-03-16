В этом году в Минске будет проведена серьезная работа в области инвестиций. Об этом Владимир Кухарев рассказал во время встречи с трудовым коллективом «Минсккоммунтеплосеть».

По его словам, особое внимание уделят строительству жилья.

Поскольку в городской черте площадок для его возведения осталось мало, упор сделают на городах-спутниках. В первую очередь на Смолевичах, где в течение 6-7 лет планируют построить 300 тыс. кв. м жилья со всей сопутствующей инфраструктурой.