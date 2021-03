ЭКОНОМИКА РБ

ПОЧТИ 100 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ВЫДЕЛЕНО НА РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

17:54 16.03.2021 Организаторы социального проекта «Поддержка женщин в фермерстве, агротуризме и ремесленничестве» подвели итоги работы. Как рассказали на пресс-конференции в Бресте, за полтора года были проведены семинары и тренинги для 500 женщин, проживающих в Брестской области, 50 женских бизнес-инициатив получили помощь в виде оборудования и расходных материалов для начала собственного бизнеса, а всего на реализацию проекта из благотворительного Фонда The Coca-Cola Foundation было выделено 95 тысяч долларов США. Проект стартовал в октябре 2019 г. Его осуществляло Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне» в партнерстве с Брестским областным исполнительным комитетом и при финансовой поддержке благотворительного Фонда The Coca-Cola Foundation. Идея заключалась в том, чтобы бесплатно дать инициативным женщинам полезные знания, которые помогут им начать свое дело в сфере агротуризма, ремесленничества или фермерского хозяйства, а также финансово поддержать наиболее смелые и яркие бизнес-начинания. Инициатива была направлена на поддержку женщин Брестской области, проживающих в сельской местности – в первую очередь, приемных и многодетных мам, воспитывающих детей с особыми потребностями, женщин, находящихся в декретном отпуске, и других уязвимых категорий. В процессе реализации проекта для более 500 участниц было проведено 10 тренингов, 15 вебинаров и консультационных онлайн-встреч. На них практикующие менторы и эксперты учили правильно анализировать конкурентную бизнес-среду, создавать и продвигать на рынке товары и услуги, организовывать свою работу, презентовать бизнес-идеи и составлять бизнес-план. Не менее важным этапом проекта стал конкурс женских бизнес-инициатив. В конкурсе на получение финансирования приняли участие: кукольный театр батлейка, апитерапия, семейная зефирная мастерская, мини-пекарня, гончарная мастерская, ручное ткачество, инициативы по разведению павлинов, выращиванию тыквы и клубники, производству сыров. Из присланных заявок было отобрано 50 лучших. При оценке проектов эксперты учитывали новаторство и креативность идеи, реалистичность и устойчивость проекта, использование местных ресурсов. Победительницы конкурса получили необходимое оборудование и расходные материалы для становления собственного бизнеса. По итогам проекта был издан информационный буклет с описанием инициатив женщин-победительниц проекта и снят короткометражный фильм «Женщины в деле», премьера которого состоялась на пресс-конференции. Финансирование проекта осуществлял благотворительный Фонд The Coca-Cola Foundation. На его реализацию было выделено 95 тысяч долларов США. Ранее при поддержке Фонда состоялся проект для жительниц Оршанского района, во время которого более 600 женщин прошли обучение по выращиванию, переработке и продаже сельскохозяйственных культур. «Оба проекта финансировались компанией Coca-Cola в рамках глобальной программы «5by20», которая ставила перед собой задачу сделать успешными 5 млн женщин во всем мире до конца 2020 года, а в итоге достигла еще лучших результатов и помогла 6 миллионам женщин. Надеемся, что наш опыт послужит прекрасной моделью развития малого женского бизнеса в Беларуси и может быть использован в других регионах», – отметила Елена Ковалева, и.о. директора по внешним связям и коммуникациям компании Coca-Cola в России и Беларуси.