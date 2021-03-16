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ЭКОНОМИКА РБ
НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» ПОЯВИТСЯ В БГУ
17:15 16.03.2021
Новая специальность «Экономическая безопасность» откроется в 2021/2022 учебном году на экономическом факультете БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, подготовка специалистов такого профиля до настоящего времени не проводилась в белорусских вузах. Обучение будет проходить на бюджетной и платной форме обучения на I ступени высшего образования.
Междисциплинарная специальность «Экономическая безопасность» является результатом интеграции лучших отечественных программ по экономике, праву, информационным технологиям в сфере безопасности.
Будущие специалисты научатся оценивать и предотвращать возможные угрозы и потери предприятий, проводить мониторинг факторов, влияющих на их экономическую безопасность, прогнозировать и управлять экономическими рисками. Студенты узнают об особенностях национальных и международных стандартов финансовой отчетности. Обучение позволит им свободно ориентироваться в административном, хозяйственном, финансовом и таможенном праве.
Выпускники этой специальности смогут работать в сфере банковской, финансовой и бизнес-аналитики, финансового мониторинга и экспертизы, антикризисного управления, противодействия экономическому терроризму; в налоговой инспекции, страховых организациях, банках, службах управления рисками.
Выпускникам по специальности «Экономическая безопасность» выдается диплом об окончании I ступени высшего образования и присваивается квалификация «Экономист».
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