В Минздраве принимают меры по стабилизации в 2021 году цен на платные медуслуги.

«В целях обеспечения стабилизации цен (тарифов) на платные медицинские услуги Министерство здравоохранения поручает принять необходимые меры по недопущению в 2021 г. увеличения прироста индекса потребительских цен более 5% (декабрь 2021 г. к декабрю 2020 г.), установленного указом от 22 декабря 2020 г. № 481 «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2021 год»,- говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом отмечается, что возможность увеличения цен на медицинские услуги может быть рассмотрена на уровне главных управлений по здравоохранению (здравоохранения) облисполкомов, комитета по здравоохранению Мингорисполкома с учетом подчиненности и территориальной принадлежности, Министерства здравоохранения (по подчиненным организациям) исключительно в рамках ликвидации (сокращения) убыточности оказываемых услуг.

Ответственность за невыполнение вышеуказанных параметров в разрезе регионов и Минска установлена на уровне начальников главных управлений по здравоохранению (здравоохранения) облисполкомов, комитета по здравоохранению Мингорисполкома.