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ЭКОНОМИКА РБ


МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ РАССМАТРИВАЛ ЗАЯВЛЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ БОЛЬШЕ ПОЛОЖЕННОГО СРОКА


17:02 16.03.2021

Прокуратура Могилевской области в ходе проверки в облисполкоме, территориальных исполнительных и распорядительных органах выявила недостатки в организации работы с инвесторами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, комитет экономики рассматривал некоторые заявления инвесторов о заключении инвестиционных договоров с превышением предусмотренного для этого срока. При этом его компетентные должностные лица не всегда должным образом исследовали вопросы целесообразности сотрудничества и финансовые возможности потенциальных инвесторов – конечный результат иногда получался хуже ожидаемого.

Оказался ослаблен контроль за реализацией инвестиционных договоров. В отношении отдельных сделок местные власти своевременно не приняли меры по их прекращению, поскольку инвестор не исполнил вовсе либо исполнил свои обязательства не на должном уровне.

В частности, с 2017 по 2020 годы Могилевский облисполком не принимал решение о расторжении договора с ИЗАО «Инновационные технологии транспорта», хотя коммерческая структура не смогла до 10 октября 2016 года, как определено в договоре, запустить завод по изготовлению тележек для грузового подвижного состава в Осиповичах. И реальной возможности для этого инвестор не имел: ИЗАО 6 августа 2020 года признано банкротом с ликвидацией.

Примечательно и отсутствие необходимой претензионно-исковой работы по взысканию с инвесторов штрафных санкций, когда те нарушали свои обязательства.

В 2020 году за несоблюдение сроков реализации инвестдоговоров Могилевский облисполком взыскал штрафные санкции лишь с 7 субъектов хозяйствования на 1,9 тыс. рублей. Основанием для того послужило необращение инвестора с письменным заявлением о внесении изменений в договор.

По результатам проверки прокуратура внесла в Могилевский облисполком представление, в котором потребовала устранить упущения и недостатки в сфере инвестиционной деятельности.

Акт надзора рассмотрен с участием прокурорских работников – приняты конкретные дополнительные меры для исправления ситуации, включая координацию работы и усиление контроля госорганов за соблюдением условий инвестиционных договоров.

За плохое исполнение служебных обязанностей 8 должностных лиц территориальных исполнительных и распорядительных органов привлечены к дисциплинарной ответственности.
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