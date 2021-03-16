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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ СТАРТУЕТ БЕСПЛАТНЫЙ КУРС ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ НАЧАТЬ КАРЬЕРУ В IT-СФЕРЕ


16:50 16.03.2021

Компания LeverX Group начинает набор на бесплатный онлайн-курс Intro to IT c возможностью дальнейшего трудоустройства.

Прием заявок продлится до 29 марта, а занятия стартуют 1 апреля.

Курс рассчитан на слушателей, у которых нет высшего профильного образования и опыта в IT, но есть базовое знание английского и желание развиваться в IT-направлении вне зависимости от возраста и рода деятельности. Программа состоит из 8 лекций, на которых спикеры расскажут о жизненном цикле разработки приложений, метриках качественного продукта и кода, логических операциях и алгоритмах, типах данных и ролях в команде.

Кроме первичного погружения в техническую часть, участников курса ждут истории специалистов, пришедших в IT из других сфер, информация о том, как построить карьеру в этой отрасли и в каких направлениях можно развиваться.

После лекций слушателям будут предложены задания, по результатам которых у лучших выпускников будет возможность пройти бесплатное обучение на специализированных курсах LeverX Group и стать сотрудниками компании.

«Мы создали этот курс, опираясь на свой многолетний опыт: с 2010 года LeverX Group обучает Back-end- и Frontend-разработке, программированию на SAP ABAP, Java и Python. Наши специалисты знают, с какими проблемами сталкиваются люди без теоретического и практического опыта в IT, какой информации им не хватает на старте. Мы готовы стать тем самым «другом-айтишником», который поможет, поддержит и покажет, что мир IT гораздо проще и доступнее, чем это кажется со стороны», - прокомментировал Артем Емцев, Head of Technology & Innovation LeverX Group & CEO Emerline.

Регистрация на курс доступна по ссылке.

LeverX Group – международная IT-компания, объединившая две команды: LeverX и Emerline. Сегодня здесь работают более 900 человек. Офисы компании размещены в Беларуси, США, Австрии, Польше, Украине, Латвии, Узбекистане, России.

LeverX уже более 17 лет является партнером немецкой компании SAP, разрабатывает и внедряет SAP-решения для таких крупных компаний, как KIA Motors, «KAMAЗ», BMW, Home Credit Bank, PepsiCo и других.

Emerline занимается разработкой Web- и Mobile-решений как для стартапов, так и для крупного бизнеса из Западной Европы и США. Кроме того, в портфеле компании есть собственные продукты: антистресс-раскраска, приложение для дрессировки собак и сканер документов.
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