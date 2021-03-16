Решить проблемы цифрового развития Беларуси поможет комплексный указ, который готовится в настоящее время. Об этом сегодня заявил Лукашенко на совещании по обсуждению проектов правовых актов, направленных на пресечение незаконных финансовых операций в сфере высоких технологий, сообщает пресс-служба президента.

По его словам, этот документ позволит сосредоточить имеющиеся ресурсы на нескольких ключевых направлениях, создать единый орган государственного регулирования, максимально использовать опыт Китая в построении цифрового общества.

«Считаю, что решение этих вопросов у нас затянулось. Два года назад мы определились, что принципиальные подходы вырабатываются правительством, а другие госорганы должны ему в этом помогать. Необходимо, чтобы все предложения были выверены и глубоко проработаны. Летом мы их должны рассмотреть на отдельном совещании», - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.