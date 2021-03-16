Тенденция максимального перехода на электротранспорт в пассажирских перевозках столицы сохранится. Об этом Владимир Кухарев рассказал во время встречи с трудовым коллективом «Минсккоммунтеплосеть».

Он подчеркнул, что речь идет как о развитии сети метрополитена, так и о внедрении на городских маршрутах электробусов и троллейбусов с запасом автономного хода.

Выпуск отечественных аккумуляторов для этой техники сейчас прорабатывается.

Как сообщает Telegram-канал «Минск. Официально», Владимир Кухарев также поделился планами по развитию систем здравоохранения, образования, строительству спортивных объектов и ответил на вопросы работников предприятия.