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ЭКОНОМИКА РБ


В ТРОЙКУ КРУПНЕЙШИХ ЭКСПОРТНЫХ РЫНКОВ БУТБ ПО ИТОГАМ ЯНВАРЯ-ФЕВРАЛЯ ВОШЛИ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ


15:58 16.03.2021

По итогам работы в январе-феврале 2021 г. российские компании вошли в тройку лидеров по закупкам товаров на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, сумма биржевых сделок, совершенных российскими участниками торгов за указанный период, почти в 3 раза превысила показатель 2020 г. и составила 12 млн USD. Это позволило России занять место Германии в списке трех крупнейших экспортных рынков БУТБ. Первые две строчки в этом рейтинге сохранили за собой Литва и Латвия с суммами сделок 32 млн USD и 18 млн USD соответственно.

При этом рост экспорта белорусских товаров в Российскую Федерацию является результатом целого комплекса мероприятий, направленных на повышение привлекательности биржевой площадки для российского бизнеса.

«Упрощение процедуры аккредитации, регулярные вебинары и онлайн-презентации для представителей российских деловых кругов, а также точечные визиты на ведущие промышленные, деревообрабатывающие и аграрные предприятия в различных регионах России обеспечили необходимый кумулятивный эффект. В результате с начала года на бирже аккредитовались 30 новых компаний из России, которые активно покупают отечественную мясомолочную продукцию, рапсовое масло и строительные материалы, а также совершают транзитные сделки по реализации собственных товаров в третьи страны. При этом важно, что по многим товарным позициям увеличение экспортных показателей наблюдается как в стоимостном, так и в натуральном выражении», – подчеркнули в пресс-службе БУТБ.

Положительное влияние на динамику биржевой торговли с Российской Федерацией также оказывает тесное сотрудничество БУТБ с Торговым представительством РФ в Республике Беларусь. Только за последний месяц представители биржи приняли участие в 10 онлайн-конференциях, организованных торгпредством, благодаря чему о возможностях белорусской биржевой площадки узнали сотни компаний из Брянской, Калининградской, Пермской, Псковской, Смоленской и Челябинской областей России.
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