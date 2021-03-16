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ЭКОНОМИКА РБ


ФОРУМ ПО УМНЫМ УСТОЙЧИВЫМ ГОРОДАМ ПРОХОДИТ В МИНСКЕ


15:43 16.03.2021

Сегодня в Минске начал работу форум Международного союза электросвязи (МСЭ) «Умные устойчивые города: организационные и технические аспекты развития».

Как отметил на открытии форума гендиректор РУП «Белтелеком» Юрий Петрученя, создание умных городов является одним из ключевых направлений цифровой экономики во всем мире. Сегодня появляется все больше современных решений, которые делают жизнь проще и удобнее, помогают экономить время и ресурсы.

Белтелеком создает технологический фундамент, который позволит удовлетворять возрастающие информационные потребности государства, населения и бизнеса. Одна из стратегических задач компании заключается в создании современной телекоммуникационной инфраструктуры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», в мероприятии принимают участие представители МСЭ, органов государственного управления, районных исполнительных комитетов, ведущих организаций науки и образования.

Практический опыт и пути построения умного устойчивого города на форуме представляют спикеры из России, Украины, Армении и Азербайджана, эксперты проектов Green Cities Project, ПРООН (Беларусь), специалисты ведущих отечественных компаний.

Международные эксперты выступят с тематическими докладами по организационным и техническим аспектам развития умных устойчивых городов.

Форум завершит работу 18 марта.
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