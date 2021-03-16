ЭКОНОМИКА РБ

РУКОВОДСТВО ГОСАТОМНАДЗОРА ПРОВОДИТ 19 МАРТА ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ

15:16 16.03.2021 19 марта 2021 года состоится прямая телефонная линия с начальником Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Ольгой Луговской. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, задать вопросы можно будет с 11:00 до 13:00 по номеру телефона (017) 351-50-13.