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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО ГОСАТОМНАДЗОРА ПРОВОДИТ 19 МАРТА ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
15:16 16.03.2021
19 марта 2021 года состоится прямая телефонная линия с начальником Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Ольгой Луговской.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госатомнадзоре, задать вопросы можно будет с 11:00 до 13:00 по номеру телефона (017) 351-50-13.
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