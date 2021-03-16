Разметку на минских улицах должны обновить до 1 июня 2021 года. Такое поручение дал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев 15 марта на оперативном совещании, информирует Telegram-канал «Минск. Официально».

По словам директора КУП «СМЭП Мингорисполкома» Вячеслава Савича, в этом году на улицах столицы, помимо традиционных эмали и термопластика для нанесения разметки, используют холодный пластик и спрей-пластик, которые отличаются хорошей видимостью в темное время суток, высокой износостойкостью, устойчивостью к противогололедным реагентам.

Владимир Кухарев также потребовал обеспечить ежедневный осмотр всех светофоров, дорожных знаков и своевременный их ремонт.

Дорожным службам в течение месяца предстоит выполнить текущий ремонт всех подземных переходов, где есть такая необходимость, а также очистить от песка улично-дорожную сеть и ливневую канализацию.