|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
С НАЧАЛА ГОДА БОЛЕЕ 1600 ГРАЖДАН ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВИЛИ НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ
14:03 16.03.2021
На 15 марта 2021 года 1655 граждан представили в налоговые органы Витебской области налоговые декларации (расчеты) по подоходному налогу с физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, из них 1502, или 90,8% от общего количества, представили декларации в электронном виде через личный кабинет плательщика.
Для получения доступа к личному кабинету необходимо с личным паспортом посетить любую налоговую инспекцию и получить идентификационный код и пароль. С целью экономии времени возможно предварительно заполнить заявку на портале.
Срок представления декларации истекает 31 марта 2021 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 16.03.2021
Курсы в банках
на 16.03.2021
Конвертация в банках
на 16.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте