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ЭКОНОМИКА РБ


С НАЧАЛА ГОДА БОЛЕЕ 1600 ГРАЖДАН ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВИЛИ НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ


14:03 16.03.2021

На 15 марта 2021 года 1655 граждан представили в налоговые органы Витебской области налоговые декларации (расчеты) по подоходному налогу с физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, из них 1502, или 90,8% от общего количества, представили декларации в электронном виде через личный кабинет плательщика.

Для получения доступа к личному кабинету необходимо с личным паспортом посетить любую налоговую инспекцию и получить идентификационный код и пароль. С целью экономии времени возможно предварительно заполнить заявку на портале.

Срок представления декларации истекает 31 марта 2021 года.
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