На 15 марта 2021 года 1655 граждан представили в налоговые органы Витебской области налоговые декларации (расчеты) по подоходному налогу с физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, из них 1502, или 90,8% от общего количества, представили декларации в электронном виде через личный кабинет плательщика.

Для получения доступа к личному кабинету необходимо с личным паспортом посетить любую налоговую инспекцию и получить идентификационный код и пароль. С целью экономии времени возможно предварительно заполнить заявку на портале.

Срок представления декларации истекает 31 марта 2021 года.