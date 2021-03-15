Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 марта 2021 года выросло до 304,1 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано - 304 тыс. 146 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 294 тыс. 878 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 735 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2112 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 876 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 8 тыс. 382 теста. Всего в стране проведено 5 млн 122 тыс. 091 тест.