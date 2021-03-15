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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ХОЧЕТ ПРИВЛЕЧЬ МИРОВОЙ КАПИТАЛ В БЕЛОРУССКИЙ IT-РЫНОК
13:03 16.03.2021
Лукашенко хочет привлечь мировой капитал в белорусский IT-рынок. Это следует из прозвучавших сегодня на совещании по проектам правовых актов, направленных на пресечение незаконных финансовых операций в сфере высоких технологий, заявлений.
В частности, он предложил участникам совещания высказаться, что и как можно улучшить в правовом поле, чтобы незадействованный мировой капитал мог найти свое применение в белорусском сегменте мирового IT-рынка.
«Компании, работающие в Парке высоких технологий, по большинству экономических показателей значительно опережают традиционные отрасли. И валютная выручка, которая поступает в страну благодаря их работе, стала значимым фактором финансовой, а значит, и ценовой устойчивости», - признал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Однако, по его словам, надо посмотреть шире.
«В ковидный период прошлого года страны - мировые лидеры напечатали триллионы долларов (мы об этом уже не единожды говорили), чтобы защитить, спасти людей. Кто-то на этом пытался нажиться, кто-то эту ситуацию использовал. Все это видели, понимают и еще больше поймут потом. Никто не скрывает, что триллионы долларов были напечатаны для сохранения собственной экономики, поддержки бизнеса и людей", - продолжил он.
«Куда хлынули эти средства? Их стали вкладывать в то, что имеет наибольшую перспективу к росту и, естественно, прибыльность, - в IT-индустрию», - отметил Лукашенко.
По его словам, сформировался бешеный спрос, и стоимость высокотехнологичных компаний выросла от 200% до 800%.
«Ни один законный вид деятельности не может обеспечить такой доход. Даже стоимость ничем не подкрепленной криптовалюты достигла рекордных значений. Однако большая часть напечатанных денег до сих пор не связана, и это говорит о том, что у нас есть огромный потенциал роста, если мы сможем привлечь их в нашу страну», - заявил Лукашенко.
Следует отметить, что совещание об альтернативных способах привлечения финансовых ресурсов в Беларусь проходит на фоне падения котировок белорусских евробондов, выпущенных в июне 2020 года.
Так, по данным Франкфуртской биржи, с 11 по 15 марта произошло падение котировок выпуска евробондов Беларусь-2031 с 95,48% до 92,04% от номинала. По экспертной оценке, снижение котировок вызвано заявлениями ряда западных инвестиционных фондов о продаже белорусских бумаг. Такая ситуация сложилась как реакция на инициативу Народного антикризисного управления (НАУ) - зарубежного органа белорусской оппозиции, который развернул в Европе и США широкую кампанию с призывом к держателям белорусских евробондов продавать бумаги в связи с нарушением белорусскими властями прав человека.
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