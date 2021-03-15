17-20 марта в Минске пройдет XXIII Международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2021.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве архитектуры и строительства, в рамках выставки будут продемонстрированы архитектурные решения современной городской среды, виды проектирования индивидуального и многоквартирного жилья, энергоэффективные решения в строительстве, а также концепции комфортного жилья и интеллектуальные системы управления зданиями.

На протяжении четырех дней специалисты смогут оценить потребности рынка в новых условиях, найти оптимальные бизнес-решения, укрепить деловые связи и максимально интенсивно взаимодействовать на площадке с партнерами и клиентами.