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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА BUDEXPO-2021
12:51 16.03.2021
17-20 марта в Минске пройдет XXIII Международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2021.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве архитектуры и строительства, в рамках выставки будут продемонстрированы архитектурные решения современной городской среды, виды проектирования индивидуального и многоквартирного жилья, энергоэффективные решения в строительстве, а также концепции комфортного жилья и интеллектуальные системы управления зданиями.
На протяжении четырех дней специалисты смогут оценить потребности рынка в новых условиях, найти оптимальные бизнес-решения, укрепить деловые связи и максимально интенсивно взаимодействовать на площадке с партнерами и клиентами.
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