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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЕРАТОР LIFE:) РАСШИРЯЕТ 4G В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
12:44 16.03.2021
Оператор life:) в партнерстве с beCloud расширяет 4G в Могилевской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе life:), в апреле инфраструктурный оператор включит более 250 базовых станций стандарта LTE-800 в восточном регионе. life:) обеспечит высокоскоростным интернетом 99% жителей этого региона.
Могилевская область стала вторым этапом расширения 4G в сети life:). Летом 2020 года оператор улучшил покрытие Гомельской области до 96%. В результате положительные изменения оценил каждый абонент региона: в среднем пользователь прокачивает более 13 ГБ интернет-трафика в месяц.
Приоритет развития сети life:) в ближайшие время ― существенное улучшение ее качества по всей стране, в том числе в сельской местности.
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