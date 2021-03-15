Оператор life:) в партнерстве с beCloud расширяет 4G в Могилевской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе life:), в апреле инфраструктурный оператор включит более 250 базовых станций стандарта LTE-800 в восточном регионе. life:) обеспечит высокоскоростным интернетом 99% жителей этого региона.

Могилевская область стала вторым этапом расширения 4G в сети life:). Летом 2020 года оператор улучшил покрытие Гомельской области до 96%. В результате положительные изменения оценил каждый абонент региона: в среднем пользователь прокачивает более 13 ГБ интернет-трафика в месяц.

Приоритет развития сети life:) в ближайшие время ― существенное улучшение ее качества по всей стране, в том числе в сельской местности.