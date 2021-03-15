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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ОТЧИТАЛСЯ О НЕИСПРАВНОМ МЕДОБОРУДОВАНИИ ПО СТРАНЕ


12:32 16.03.2021

Вопросы поддержания работоспособности медицинского оборудования находятся на постоянном контроле Минздрава. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, еженедельно (с личными докладами руководству Минздрава) рассматриваются вопросы работоспособности оборудования и своевременного сервисного обслуживания и ремонта медицинского оборудования, проведения процедур закупок запасных частей для восстановления вышедшего из строя оборудования и обеспечения оказания качественного медицинского обслуживания населения.

Так, на 15 марта на ремонте находится 12 единиц оборудования. Это составляет 5% парка – всего в стране 260 единиц высокотехнологичного дорогостоящего оборудования.

В настоящее время имеется 5 неисправных аппаратов КТ:

в УЗ «Светлогорская ЦРБ» томограф «AQUILION 64» производства «TOSHIBA»,

в УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер» томограф Optima CT660 производства General Electric,

в ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова» томографы Light Speed производства General Electric и Aquilion Lightning производства TOSHIBA.

Кроме того, есть 3 неисправных аппарата МРТ:

в учреждении «Гомельская областная клиническая больница» МРТ Magnetom производства Siemens,

в УЗ «2-я ГКБ» Минска МРТ Optima MR450w 1,5Т производства «General Electric»,

в ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова» Optima MR450w 1,5Т производства General Electric.

2 линейных ускорителя электронов:

в УЗ «Гомельский областной клинический онкологический диспансер» ускоритель линейный Synergy производства «Elekta»,

в УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер» ускоритель линейный «Versa HD» производства «Elekta».

2 комплекса ангиографических:

в УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» Минска ангиограф Artis zee biplane производства Siemens,

в УЗ «Могилевская городская больница скорой медицинской помощи» ангиограф Infinix VF-i SP производства Canon (Toshiba).

ПЭТ/КТ – Discovery PET/CT 710 производства General Electric (один аппарат вышел из строя, пациентов обслуживают два других) в ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова».

«На сегодня проводятся процедуры госзакупок запасных частей, необходимых для восстановления работоспособности медицинской техники. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире в 2020-2021 годах увеличилось потребность в высокотехнологичном медицинском оборудовании. Это привело к повешению нагрузки на оборудование и необходимости проведения более частых работ по замене их узлов/модулей. Сейчас, в период более спокойной эпидситуации, организации здравоохранения активизировали работу по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники2, - говорится в сообщении ведомства.
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